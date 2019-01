I corsi per diventare Navigator a 120 euro

Quello di Navigator del Reddito di Cittadinanza è uno dei nuovi mestieri più gettonati nell’era del Governo del Cambiamento. Come si diventa Navigator del Reddito di Cittadinanza? A gestire le assunzioni di questa nuova figura del mercato del lavoro sarà l’ANPAL, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro che è alla ricerca di circa seimila navigator. Nel decreto che istituisce il RdC sono stati stanziati per il 2019 200 milioni di euro per le assunzioni dei navigator (250 milioni per il 2020 e 50 per il 2021) che dovrebbero percepire una retribuzione di circa 30mila euro lordi annui (circa 1.700 euro netti al mese). Secondo le stime lo stanziamento per il 2019 è sufficiente per coprire le spese di assunzione di circa 4.500 navigator. Ma, racconta oggi Repubblica in un articolo a firma di Eleonora Capelli, c’è anche chi ha cominciato ad offrire corsi per diventare Navigator a 120 euro:

Una formazione di 7 ore per imparare il mestiere di tutor che seguirà i destinatari del reddito di cittadinanza. La prima lezione è già in calendario a Milano per il 9 febbraio, la seconda puntata, intitolata “La cassetta degli attrezzi del navigator” è in programma anche a Cagliari in marzo. Si può anche scegliere l’opzione di un corso a distanza, davanti al computer, ma in questo caso si tratta di stanziare 280 euro.

L’organizzatore di questi corsi pionieristici, lo psicologo del lavoro con studio a Empoli, Leonardo Evangelista, specifica naturalmente che l’attestato che si ottiene alla fine del corso «non ha un valore di legge», non è quindi un diploma spendibile per un’eventuale prova di selezione. «Però se ci sarà un colloquio per la scelta dei navigator — dice lo psicologo — potrà essere importante aver cominciato a prepararsi in anticipo».