Corrao, Pedicini e D’Amato: i tre europarlamentari sospesi per aver votato contro i provvedimenti per il Coronavirus

Il MoVimento 5 Stelle ha sospeso tre europarlamentari che hanno votato in dissenso dal gruppo a Bruxelles. Lo racconta oggi Luca De Carolis sul Fatto:

Il collegio dei probiviri ha comunicato la sospensione dal Movimento 5 Stelle per tre europarlamentari, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini e Rosa D’Amato, che lo scorso aprile a Bruxelles avevano votato contro la risoluzione del Parlamento europeo sui provvedimenti economici per la crisi da coronavirus, in dissenso dal resto del gruppo (un’altra eletta, Eleonora Evi, si era astenuta). I vertici, dicono fonti del Movimento, spingevano per l’espulsione. E proprio ieri sera è filtrata la notizia che Corrao, vicino ad Alessandro Di Battista, sarebbe stato anche rimosso dalla carica di facilitatore degli enti locali come conseguenza del provvedimento. Con grandi polemiche sulle chat interne.

Su Facebook Corrao è in silenzio da 19 ore fa, mentre Pedicini non parla da ieri. Rosa D’Amato, famosa per le sue battaglie sulla xylella portate avanti inventando dichiarazioni di professori, invece continua a pubblicare come portavoce M5S come se nulla fosse.

Il voto in questione risale al 17 aprile scorso: il M5S ha votato contro il paragrafo della risoluzione sulla risposta dell’Ue alla crisi del Coronavirus che chiedeva la creazione di Recovery Bond all’interno del bilancio comunitario. Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle si sono divisi nel voto all’Eurocamera sulla risoluzione per la crisi sul coronavirus: 10 si sono astenuti, mentre tre – Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini e Rosa D’Amato – hanno votato contro. L’eurodeputata pentastellata Eleonara Evi non ha invece preso parte al voto. La Il testo del paragrafo 17 della risoluzione, che è comunque stato approvato a larga maggioranza, chiedeva alla Commissione “un pacchetto massiccio per la ripresa e la ricostruzione di investimenti per sostenere l’economia europea dopo la crisi, al di là di ciò che il Mes, la Bei e la Bce stanno già facendo”. Il pacchetto – secondo il testo – avrebbe dovuto essere parte “di un nuovo quadro finanziario pluriennale (il bilancio 2021-2027, ndr)”. Gli investimenti dovrebbero essere “finanziati da fondi Ue e strumenti finanziari esistenti e da Recovery bonds garantiti dal bilancio Ue”. Il testo specifica anche che il pacchetto “non dovrebbe prevedere la mutualizzazione del debito esistente”.

