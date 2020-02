Il sondaggio che incorona Salvini sciacallo del coronavirus

Persino a Quarta Repubblica e su Mediaset Matteo Salvini viene definito “sciacallo”. Secondo il sondaggi di Renato Mannheimer per la trasmissione di Rete 4, e a dispetto dei risultati sulle preferenze ai partiti, la maggioranza degli italiani (il 45% contro il 44%) dice che Salvini ha speculato sul Coronavirus. Vista la percentuale molto alta normalmente accreditata alla Lega nei sondaggi, che la maggioranza degli italiani consultati dal campione lo consideri uno sciacallo vuol dire che è evidente che lo sia (o che addirittura qualche leghista se ne è accorto ma lo vota lo stesso).

Va anche ricordato che mentre Salvini si lamenta dell’arrivo di 274 persone a Pozzallo che metterebbero a repentaglio la sicurezza sanitaria del Paese la Lega ha organizzato l’altroieri sera una cena da 1.500 persone a Genova cui hanno partecipato oltre all’ex ministro dell’Interno anche Edoardo Rixi e diversi imprenditori e amministratori delegati di importanti aziende. In una situazione in cui in tutto il Nord Italia i Presidenti di regione hanno iniziato ad emanare decreti per chiudere scuole, palestre e vengono sospese le manifestazioni pubbliche per limitare al più possibile la diffusione del contagio (che si trasmette grazie a contatti ravvicinati, non con gli sbarchi) quella della Lega sembra una decisione controcorrente (qualcuno potrebbe dire incosciente?). Sarà forse per via che la cena non l’ha organizzata il Governo quindi va tutto bene.

