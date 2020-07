I dati della Protezione Civile sul coronavirus oggi in Italia e il bollettino del 24 luglio del ministero della Salute: nelle ultime 24 ore ci sono 252 nuovi casi. Le vittime sono 5, gli attuali casi positivi sono 12301.

Coronavirus oggi in Italia: i dati del bollettino del 24 luglio

La ripartizione regionale dice che 51 nuovi positivi sono localizzati in Lombardia, dove oggi non si registra nessun decesso ma aumentano i ricoverati non in terapia intensiva. Nel Lazio ci sono diciotto nuovi casi di cui tredici di importazione. Si registra anche un decesso. Sei sono invece positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 1.557 tamponi processati. Lo comunica l’unita’ di crisi regionale. Il totale dei casi di Covid-19 sale, pertanto, a 4.880 su 319.860 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. Non ci sono deceduti nelle ultime 24 ore (il totale dei morti e’ 434) e si registrano 3 guariti oggi (sono 4.114 in totale). In Emilia Romagna si registrano 63 nuovi casi e due vittime. tamponi effettuati da ieri sono 5.999, per un totale di 603.288. A questi si aggiungono anche 1.464 test sierologici. I guariti salgono a 23.758 (+39): l’81% dei contagiati da inizio crisi. Oggi a zero casi solo Valle d’Aosta e Basilicata.

Per quanto riguarda le altre regioni, sono 30 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il Bollettino regionale, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 19.759. Superano quota 2.500 i soggetti posti in isolamento fiduciario, arrivati a 2.563 (+139), ma dei quali solo 31 (+9) sono positivi. Gli attuali contagiati sono 685. Salgono di uno i decessi totali, arrivati a 2.063, di cui 1.444 negli ospedali. Sono invece tutti negativi i 255 tamponi effettuati ieri in Basilicata per il coronavirus. Si è fermato l’aumento dei casi di contagio riguardanti stranieri, in particolar modo i migranti giunti da Lampedusa il 15 luglio, dopo i test sierologici risultati negativi all’hot spot. Sono in corso altri tamponi per ospiti e operatori dei centri di accoglienza. I dati del bollettino quotidiano della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono 3 (in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 e quelle decedute 28. Continuano a salire i nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia. Dopo i nove di ieri, oggi sono 13: 6 in provincia di Foggia e 7 in quella di Lecce su 1901 test effettuati, mentre ieri i tamponi analizzati sono stati 2458. È stato registrato un solo decesso, nella provincia di Foggia. I morti complessivamente sono 549. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 225690 test. Sono 3962 i pazienti guariti (+10 rispetto a ieri) e 67 i casi attualmente positivi (+3), dei quali 11 ricoverati (dato stabile) e nessuno in terapia intensiva. Quattro sono invece nuovi contagi da Covid-19 in Abruzzo con tre persone in più ricoverate in ospedale, dove se ne trovano 11. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 2, nessun decesso (470 il totale) e 100 persone in isolamento domiciliare, 5 in meno rispetto a ieri. Sono 1.385 i casi di positività a Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano tre nuovi contagi, due nella provincia di Nuoro e uno in provincia di Sassari. In totale nell’isola sono stati eseguiti 101.985 tamponi. Un solo nuovo contagio anche in Calabria.

