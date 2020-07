Ci sono 53 nuovi positivi ma nessun decesso nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia. I guariti o dimessi sono 235, stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 17 mentre aumentano di cinque unità a 144 i ricoverati non in terapia intensiva.

Il bollettino del Coronavirus oggi in Lombardia

I tamponi effettuati oggi in Lombardia sono 9860 mentre i debolmente positivi sono 19 di cui dodici a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda la ripartizione dell’incremento dei casi per provincia a Milano ci sono 22 nuovi positivi di cui undici in città, a Bergamo sono 8 e a Brescia sette. Poi ci sono tre nuovi positivi a Lodi e a Mantova, due a Monza e a Pavia e uno a Como, Cremona, Lecco e Varese. Sondrio è a quota zero nuovi contagi.

“Sono passate un po’ di settimane e l’onda” sollevata dal coronavirus Sars-Cov-2 “sembra essersi in qualche modo ritirata, speriamo per sempre, forse temporaneamente, non lo sappiamo”, ha detto oggi Giulio Gallera in occasione dell’inaugurazione in Humanitas dell’Emergency Hospital 19. “Ma dopo qualche mese si può fare una prima riflessione: se la nostra regione oggi non è più prima per ricoverati e contagiati, se il nostro Paese sta vivendo una situazione più tranquilla rispetto ad altri Paesi europei come Spagna, Portogallo, Inghilterra, vuol dire che qui c’è qualcuno che ha avuto la forza e la capacità, pur non avendo dalla nostra il fattore tempo che hanno avuto gli altri, di mettere in campo strategie che oggi risultano efficaci e vincenti”.

