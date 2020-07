Il bollettino del Coronavirus oggi nel Lazio e la coppia positiva a Formia

Il bollettino del Coronavirus oggi nel Lazio con i dati del 24 luglio: ci sono 18 nuovi casi di cui 13 d’importazione nella regione, ma intanto l’indice di contagio RT scende e il rischio da moderato diventa basso. Nove sono di nazionalità del Bangladesh, e sono la coda dell’ultimo volo proveniente da Dacca, 2 dall’India e 2 dalla Turchia. Si è anche registrato un decesso.

“Una coppia domiciliata in Lombardia e di rientro a Formia (LT) per una visita familiare è stata individuata al test sierologico e successivo tampone. Il Valore RT nel Lazio e’ di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida. Bisogna mantenere alta l’attenzione”., dice in un comunicato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione, un uomo gia’ posto in isolamento e un uomo positivo ora trasferito allo Spallanzani avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono nove i nuovi casi e riguardano persone di nazionalità del Bangladesh sono persone gia’ note e sono la coda dell’ultimo volo speciale da Dacca. Infine per quanto riguarda le province, sono sei i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi quattro nella Asl di Latina e si tratta di due persone di nazionalita’ Indiana con link a cluster familiare già noto e isolato. Due casi di una coppia residente in Lombardia e di rientro per una visita familiare a Formia individuata al test sierologico e successivo tampone. Nella Asl di Rieti due nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano due uomini di nazionalità turca, avviata l’indagine epidemiologica, i contatti stretti non sono collaborativi e la Asl di Rieti ha chiesto l’ausilio a Forze dell’ordine

Intanto si sta monitorando in queste ore nel Lazio l’evoluzione dei casi di Cronavirus di ‘importazione’ dalla Romania, dopo qualche positivo registrato negli ultimi giorni, tra cui due badanti di ritorno dal Paese con gli autobus. Si starebbe valutando se mettere in campo iniziative come la possibilità di effettuare test sierologici a chi arriva dal Paese che sta registrando un aumento dei casi di Covid. In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19.