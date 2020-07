I dati sull’andamento del Coronavirus in Italia oggi nel bollettino della Protezione Civile: ci sono altri tredici morti, 162 casi e 575 guariti in totale. I contagiati sono in aumento rispetto ai 114 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997.

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 15 luglio

I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati – gli attualmente positivi – sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore. La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 38,8% del totale odierno nazionale (162), in risalita rispetto a ieri, ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane. I nuovi casi sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna. Le regioni a zero casi sono le Marche, la provincia di Trento, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata.

Rispetto ai numeri dell’Italia intera, sono 63 i nuovi casi positivi in Lombardia (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 ‘debolmente positivi’) e 5 i decessi (totale complessivo 16.765). È quanto emerge dal consueto bollettino della regione Lombardia sull’andamento del coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 10.426 (totale complessivo: 1.165.476). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.989 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri, di cui 9 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono dunque 9 i nuovi casi sintomatici, nelle province di Reggio Emilia (1), Bologna (1), Imola (1), Ferrara (3), Ravenna (2) e Rimini (1). La maggior parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi gia’ noti. I tamponi effettuati da ieri sono 3.985, per un totale di 558.766.

Coronavirus: il bollettino e i dati delle regioni

Nel dettaglio, nessuno dei 2.496 test processati in Puglia per accertare le infezioni da Covid-19 ha dato esito positivo. È quanto riporta il bollettino diffuso dalla task force regionale che si occupa della epidemia. Resta fermo a 547 il numero dei decessi mentre il numero dei positivi accertati e’ 68, 10 di loro sono in ospedale mentre gli altri 58 in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.926. In Toscana invece ci sono 8 nuovi casi di Coronavirus, 2 decessi e 4 guarigioni. È quanto riporta il bollettino giornaliero dell’agenzia regionale di sanità e dell’unità di crisi. Salgono a 10.338 i contagiati, a 8.898 i guariti e a 1.127 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. Lieve risalita oggi dei ricoverati: sono in tutto 12 in area Covid (+2), dei quali 3 in terapia intensiva (+1). In base a quanto registrato nel corso del monitoraggio giornaliero delle aziende sanitarie emerge, inoltre, che restano 301 i malati con sintomi lievi in isolamento domiciliare, mentre salgono a 717 (+18) le persone in sorveglianza attiva. Tre nuovi contagi, uno su Pescara gli altri due su Teramo, e nessun decesso (il totale è 467) sono poi i numeri del bollettino del Servizio prevenzione e salute della Regione Abruzzo sulla curva epidemiologica del Coronavirus che fa registrare sempre meno ricoveri: sono 17 (due in meno di ieri). Restano vuote le terapie intensive, ma aumentano le persone in isolamento domiciliare: sono 107 (5 in più rispetto a ieri). Invariato anche il numero dei dimessi/guariti che restano quindi 2.740. Da inizio emergenza i casi di Covid-19 sono 3.331, ma i positivi,calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 124, con un aumento di 3 unita’ rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 116253 test. Del totale dei casi positivi, 240 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1599 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 635 in provincia di Teramo (+2 rispetto a ieri), 26 fuori regione, mentre per 4 casi non è indicata la provenienza. Quattro nuovi casi sono stati registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia sale cosi’ a 10.042. I morti restano 1.561, mentre e’ solo uno il guarito in piu’ rispetto a ieri, facendo salire a 7.301 il totale complessivo. Restano 1.180 i positivi presenti sul territorio liguri, tre piu’ di ieri. Sono 24 i ricoverati in ospedale, uno in piu’ nelle ultime 24 ore, ma non c’e’ nessun paziente covid in terapia intensiva. Salgono a 172 le persone in isolamento domiciliare, una piu’ di ieri, e crescono di tre unità i soggetti in sorveglianza attiva, che arrivano a quota 432. Nelle ultime 24 ore, sono stati 1.474 i tamponi effettuati, con il totale da inizio pandemia che ha raggiunto i 166.213 test molecolari.

È di oggi invece la notizia del nuovo focolaio Covid a Scampia: ci sono tre nuovi positivi tra cui una ragazza 17enne incinta nel campo rom della zona. Sono in totale 8 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.846 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale così a 4.787 mentre il totale dei tamponi analizzati è 306.363. Per il quindicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi: il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza resta così 432. L’Unità di crisi della Regione Campania informa infine che una persona è guarita dal Covid-19: il totale dei guariti è 4.096, tutti totalmente guariti. Nel Lazio ci sono 20 nuovi casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh gia’ attenzionati, un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico. Due casi sono riferiti ad un cluster familiare già noto e posto in isolamento e un caso ha un link con il reparto di geriatria del Policlinico Umberto I dove sono state già portate a termine le procedure di sanificazione della struttura. Nella Asl Roma ci sono 2 nuovi casi sono tutti riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 3 i due nuovi casi nelle ultime 24h uno sono riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 6 sono 8 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due sono segnalazioni pervenute dal numero verde 800.118.800. Tre casi riguardano un nucleo familiare già noto e posto in isolamento, un caso riguarda un uomo di nazionalita’ del Pakistan e di rientro dal Paese d’origine, sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Un caso riguarda una donna di Ciampino di rientro dal Portogallo per la quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Infine per quanto riguarda le province si registra un solo caso nella Asl di Latina e si tratta di una ragazza di 17 anni rientrata dal Messico per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale. Rieti si conferma per l’ottavo giorno consecutivo Covid Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso nelle ultime 24h. Oggi è stato rilevato un nuovo caso di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.339: 1.407 a Trieste, 1.002 a Udine, 711 a Pordenone e 219 a Gorizia. Le persone attualmente positive sono invece 113, una meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 5 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Due invece i nuovi positivi in Calabria. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale così a 1.218 rispetto ai 104.921 tamponi effettuati ad oggi. I positivi attuali sono 59. Cinque persone sono ancora ricoverate in malattie infettive, mentre in isolamento domiciliari sono in 54, 13 dei quali, i migranti che erano ad Amantea, sono stati trasferiti all’ospedale militare del Celio di Roma. Sono due i casi di soggetti positivi al Covid in Valle d’Aosta, uno ricoverato in ospedale e uno in isolamento domiciliare. Il totale dei casi testati da inizio epidemia è di 14.702 e complessivamente i positivi accertati sono 1196. I tamponi effettuati sono 19824. Il totale dei decessi da inizio si è attestato a 146. I guariti sono 1048.