Alessandro Mattinzoli: l’assessore della Lombardia positivo al Coronavirus

Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, è positivo al Coronavirus. Lo rendono noto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che “come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento”.

Spiega ancora la nota firmata dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera: “Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità per i contatti diretti”, aggiunge l’assessore. Nei giorni scorsi si era scoperto che una dipendente della Giunta lombarda era positiva al test del tampone e questo aveva innescato l’ormai famigerata sceneggiata della mascherina da parte del governatore Fontana. Mattinzoli “ha la febbre alta ma per il resto sta bene”, ha detto il presidente della Lombardia a Centocittà su Rai Radio 1. “Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia”, ha aggiunto. Rinviata anche la seduta di Giunta.

Per il caso Mattinzoli salta la visita nella zona rossa del Basso Lodigiano per gli assessori regionali al Welfare e alla Protezione civile Giulio Gallera e Pietro Foroni. La decisione è stata comunicata ai giornalisti che, come da programma iniziale, li attendevano all’ospedale Maggiore di Lodi dopo la notizia della positività al virus dell’assessore Alessandro Mattinzoli che ha fatto scattare i controlli su tutta la giunta regionale. Anche il caso del poliziotto dell’ufficio di Garbatella positivo appare legato al focolaio del lodigiano. Mentre il paziente sardo è legato all’Emilia-Romagna.