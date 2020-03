I 9362 pugliesi che hanno comunicato di essere tornati a casa

“Il totale delle persone che si sono autosegnalate per essere rientrate in Puglia assommano a 9mila 362. Solo ieri erano 2mila”. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, comunica che oltre alle duemila persone (dele 21 di ieri) altri 7mila pugliesi hanno compilato il modulo di autosegnalazione previsto dall’ordinanza regionale che obbliga chi rientra in Puglia dalla Lombardia e dalle province indicate dal nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus, oltre che all’isolamento per 14 giorni, anche a comunicare il proprio arrivo al medico di famiglia o compilando il modulo online di autosegnalazione sul sito ‘sanita.Puglia.it/autosegnalazione-coronavirus’.

“La risposta di 2.000 pugliesi all’ordinanza è un fatto positivo – dichiara Emiliano – compilando il modulo per segnalare il loro arrivo in Puglia di fatto queste persone si mettono in isolamento a casa per 14 giorni, i pugliesi stanno dimostrando grande senso di responsabilità”. In Puglia, secondo gli ultimi dati disponibili, sono 44 i casi positivi al Coronavirus (altri cinque – quattro in provincia di Lecce e uno a Foggia – sono stati accertati ieri). Tra i 44 casi di infezione rientrano anche i tre decessi che si sono registrati in provincia di Foggia nei giorni scorsi.

Emiliano osserva che si tratta di persone che “sanno che in Puglia il sistema sanitario funziona e quindi nella scelta preferiscono stare qui piuttosto che al nord”.

EDIT ore 11: La Regione Puglia comunica che da ieri sono 2.545 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on line per dichiarare di essere rientrate in Puglia da Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (dato aggiornato alle ore 9 del 9 marzo). In totale, dal 29 febbraio ad oggi, sono 9362 i moduli on line di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrati in Puglia. Il dato è in continuo aggiornamento.

