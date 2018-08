RAI, Conte e Tria vogliono sostituire Marcello Foa

Dopo il mancato ok della Commissione di Vigilanza sulla RAI sul nome del presidente di viale Mazzini, La Stampa racconta oggi che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria hanno intenzione di sostituire Marcello Foa, nome sgraditissimo a tutta l’opposizione. In particolari ambasce sarebbe il premier, dopo i pareri negativi dei giuristi sul presidente e sull’intero consiglio di amministrazione:

Da caso politico, infatti, la partita sulla presidenza di Viale Mazzini si sta trasformando in un caso giudiziario, con costituzionalisti e maestri del diritto chiamati in causa, minacce di ricorsi e di esposti che piovano ovunque. E l’avvocato amministrativista Conte ha una certa sensibilità a riguardo. Come al solito, anche indossando le nuove vesti della politica, il premier fa quello che ha fatto per una vita: studiare.

Ha studiato la legge confezionata dal governo Renzi e ha letto le interviste dei colleghi giuristi. Tra le ultime, quelle a Beniamino Caravita di To ritto sul Messaggero che considera impossibile riproporre il nome di Foa come vorrebbe fare Salvini e apre alla possibilità che la Vigilanza si rivolga alla Consulta. Un’iniziativa che minaccia di intraprendere Michele Anzaldi, deputato Pd, «se l’asserragliamento di Foa dovesse andare avanti».

Su Formiche invece è Cesare Mirabelli a dare il colpo finale alle certezze della Lega. Secondo il presidente emerito della Consulta l’impasse potrebbe addirittura far decadere l’intero cda. Il ragionamento è semplice: l’elezione del presidente, di nomina governativa, non è efficace se non è ratificata dalla Vigilanza, che ha la funzione parlamentare di bilanciare un consiglio che è quasi di dominio ministeriale. Foa è stato bocciato dalla commissione e senza presidente è l’intero cda a poter perdere di efficacia: non avrebbe un vicepresidente a guidare il consiglio e non potrebbe procedere a fare nulla, tantomeno le nomine.