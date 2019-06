Giuseppe Conte? È considerato un po’ da tutti un pupazzo di Salvini e Di Maio. A dirlo non è l’opposizione ma il New York Times, uno dei più autorevoli giornali del mondo, nell’articolo che racconta dell’uscita di ieri che serviva a implorare i due vicepremier di lasciarlo ancora lì a Palazzo Chigi.

Conte, quindi, è considerato un po’ da tutti un pupazzo. E ripensandoci, non può che venire in mente questa canzone:

Too many puppies are being shot in the dark.

Too many puppies are trained not to bark.

At the sight of blood that must be spilled so that we may maintain

Our oil fields.