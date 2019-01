Conte a Porta a Porta e il “suggeritore” Casalino

Dove guarda Giuseppe Conte durante Porta a Porta mentre Bruno Vespa gli fa domande su domande?

Se lo è chiesto il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi su Twitter pubblicando una serie di scatti tratti dal video e dando una risposta alla sua domanda con lo scatto che ritrae Rocco Casalino, portavoce del premier, seduto in platea.

Le foto mostrano un Giuseppe Conte piuttosto strabico, che sposta l’occhio e lo sguardo più in là mentre parla di pensioni dopo aver discusso del salvataggio di Carige con soldi pubblici che il suo governo ha varato.

L’impressione è che il presidente del Consiglio stia guardando verso la platea o i cameraman, magari alla ricerca di qualche suggerimento. È proprio così?

Sì, perché dalla parte opposta rispetto a quella in cui si trova il premier c’è proprio Rocco Casalino con in mano quello che sembra un pacco di fogli di carta. Casalino è proprio davanti a Conte e quindi dalla sua posizione può dare indicazioni al premier sulle risposte in tempo reale.

Insomma, è bello che nonostante i tanti dissapori tra Conte e Casalino i due vadano ancora d’amore e d’accordo e nel momento del bisogno Rocco ci sia sempre. C’è stato il giorno in cui bisognava dire che da 2,4% di Deficit/PIL si passava al 2,04% (ideona geniale) e c’è ancora oggi.

