Coronavirus: Conte firma il DPCM che chiude (quasi) tutto

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza Coronavirus SARS-CoV-2 e COVID-19. Il DPCM è stato annunciato ieri verso le 23,30 in una diretta facebook da parte del premier. Soltanto oggi è arrivata la firma. Le imprese avranno tempo fino al 25 marzo per fermare le attività. Escluse, dunque su tutto il territorio nazionale, una serie di attività contenute in un elenco di 97 voci allegato al provvedimento. Le imprese avranno tre giorni, ovvero fino al 25 marzo, per la sospensione, “compresa la spedizione della merce in giacenza”, si legge nel testo.

Coronavirus: Conte firma il DPCM che chiude le fabbriche

Il decreto sospende le attività produttive commerciali e industriali ma non quelle professionali, mentre gli uffici pubblici sono aperti per le attività indifferibili. Si tiene comunque ad agevolare il lavoro agile (quello da casa) e i congedi. Il decreto ospita il divieto di lasciare il proprio comune di attuale domicilio, oggi anticipato con un’ordinanza congiunta del ministero della Salute e dell’Interno per evitare altri prevedibili esodi dal Nord. Sempre secondo il nuovo DPCM che vuole chiudere (quasi) tutto la prefettura può sospendere attività non ritenute essenziali mentre le attività sospese possono continuare se si dotano di lavoro agile. “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”, si legge nel Dpcm che dispone nuove misure restrittive. Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”, si legge ancora nel testo. Sono esclusi dallo stop i riparatori di computer, telefoni ed elettrodomestici. Sono aperti anche gli studi legali, i notai e i commercialisti.

La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile: “Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”, si legge nel testo. E’ di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il MEF.

Sono consentite le attività con impianti a ciclo continuo mentre l’aerospazio e la difesa potranno continuare a lavorare ma con l’ok della prefettura. Le imprese aperte rispettano il protocollo tra le parti sociali firmato la scorsa settimana. Restano aperti architetti, ingegneri e anche i call center. Aperte le case di riposo e di assistenza per anziani, gli alberghi e le strutture simili, Poste e corrieri continuano a funzionare regolarmente.

“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”. Non sono sospese nemmeno le attività delle casse funebri.

DPCM 22 marzo 2020: i codici ATECO delle attività che rimangono aperte

Le reazioni di sindacati e Confindustria

Il motivo del rallentamento nell’approvazione del decreto viene spiegato così oggi: ieri sera lo schema del nuovo dpcm, e il relativo allegato con la lista delle attività, era già pronto. Dopo la comunicazione del presidente del Consiglio Conte sono però arrivate – spiegano alle agenzie di stampa fonti di palazzo Chigi – numerosissime richieste da aziende, anche quelle di una certa rilevanza per il sistema italia, che adducevano varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività e invocavano comunque il carattere essenziale delle stesse, la rilevanza strategica ai fini dell’economia nazionale, lo scopo comunque connesso e accessorio rispetto alle attività consentite in via principale, la funzione strumentale alla risposta sanitaria in corso. Si è ritenuto quindi – aggiungono le stesse fonti – doveroso verificare con attenzione ogni richiesta. Per tutta la notte e per tutta la mattinata di oggi al Ministero dello sviluppo economico sono stati severamente impegnati a vagliare tutte le richieste. Questo spiega – si conclude – perché il Dpcm e l’allegato, con l’elenco definitivo delle attività produttive giudicate essenziali in questa fase di emergenza, sono stati pubblicati solo nel tardo pomeriggio di domenica.

Intanto la Confindustria della Toscana chiede al governo di rinviare le norme di 72 ore: “Nel nostro territorio stavamo facendo la conta delle buone pratiche aziendali, in materia di sicurezza per i lavoratori, per poterle diffondere e contribuire a non fermare il Paese garantendo condizioni di tranquillità per chi lavora nelle nostre aziende – spiega Patrizia Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana – La nostra struttura, fin dall’entrata in vigore del decreto dell’11 marzo, ha supportato aziende di ogni dimensione nella messa a punto dei protocolli sulla sicurezza”. Invece Cgil, Cisl e Uil sarebbero pronti anche allo sciopero generale nel caso il governo avesse deciso di dare il via ad un Dpcm che vedrebbe ampliato l’elenco dei settori e delle attività considerate strategiche e destinate quindi a sottrarsi allo stop previsto per le attività non essenziali per fron . E’ quanto minacciano in una nota unitaria i leader Maurizio Landini, Annamaria Furlan, e Carmelo Barbagallo. “A differenza da quanto indicato ieri dal Governo alle parti sociali ed al Paese, in queste ore sembrerebbe avanzare l’ipotesi che, nel decreto in discussione, l’esecutivo intenda aggiungere all’elenco dei settori e delle attività da considerare essenziali nelle prossime due settimane per contenere e combattere il virus Covid-19, attività produttive di ogni genere” scrivono i sindacati . E aggiungono: “se tali notizie fossero confermate, a difesa della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini, Cgil Cisl, Uil sono pronte a proclamare in tutte le categorie che non svolgono attività essenziali lo stato di mobilitazione e la conseguente richiesta del ricorso alla cassa integrazione, fino ad arrivare allo sciopero generale”. .