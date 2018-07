Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato su Facebook di voler rescindere il contratto di leasing dell’aereo Airbus A340-500, ovvero quello che venne soprannominato l’Air Force Renzi.

Conte prova a dismettere l’Air Force Renzi

Conte, che non nomina mai Matteo Renzi nel post, spiega: «A conti fatti si è trattato di un’operazione del tutto svantaggiosa, sia dal punto di vista dell’impatto economico che dell’utilità pratica. Parliamo di circa 150 milioni di euro spesi per soli 8 anni di noleggio, inclusi i 20 milioni per riconfigurarlo, per un velivolo quasi mai usato. Soldi degli italiani, che vincolavano il governo. Per questo dai primi giorni del mio mandato ho dato indicazioni di trovare una via di uscita per rescindere il contratto».

L’Airbus A340-500 (numero di registrazione I-TALY) ha un contratto di leasing molto oneroso. Il valore totale del contratto è di 144 milioni di euro in cinque lotti: il leasing, la manutenzione, le operazioni di supporto e l’handling, e infine il training per chi deve pilotare l’aereo. Nel contratto è prevista la riconfigurazione del jet con una previsione di spesa di 20 milioni di dollari per allestire la sala riunioni, la cabina doccia, le camere. La riconfigurazione però non è mai partita. L’aereo che Renzi ha voluto era stato comprato nel 2006 da Etihad che lo aveva tenuto in esercizio appena 9 anni, fino a ottobre 2015 quando, al termine dell’ultimo volo Tokyo-Abu Dhabi, lo aveva ritirato dal servizio. Poi sono arrivati Alitalia e il governo italiano che hanno sborsato una prima rata di leasing di 25 milioni di dollari, cifra quasi uguale al prezzo di vendita segnalato da Air Transport World.

L’Airbus A340-500 I-TALY

Nel giugno scorso era circolata molto la storia dell’utilizzo dell’Airbus A340-500 da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per andare al G8 in Canada. In realtà il presidente del Consiglio (e il suo staff) hanno utilizzato un altro degli aerei utilizzati per i voli di Stato e in forza al 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Nemmeno Renzi ha mai usato l’Air Force Renzi: l’unico a utilizzarlo, in una sola occasione, fu Paolo Gentiloni.

Ciò nonostante, per molto tempo l’aereo è stato in cima ai pensieri dei social network, sia per una buffa polemica – inventata – sulla bandiera rovesciata sia per le polemiche sui costi. Oggi Conte annuncia che cercherà di chiudere il contratto di leasing con Etihad. Annuncia, appunto.