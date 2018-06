La storia di Conte che ha usato “l’Air Force Renzi”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivati questa notte (ora italiana) all’aeroporto canadese di Bagotville in Canada. Il primo impegno internazionale del premier sarà il G7 di Charlevoix. La macchina della propaganda grillina si è messa subito in modo per sottolineare che l’avvocato del popolo non ha utilizzato il famigerato Airbus A340-500 (numero di registrazione I-TALY) che l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha fatto acquistare in leasing da Ethiad.

La storia di Conte che ha utilizzato l’aereo “voluto da Renzi”

Invece che utilizzare quello che è stato soprannominato Air Force Renzi (ma che Renzi non ha mai utilizzato) il presidente del Consiglio (e il suo staff) hanno utilizzato un altro degli aerei utilizzati per i voli di Stato e in forza al 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Non c’è nulla di male nell’utilizzare i voli di Stato per esigenze di servizio, anzi il nostro Paese si è dotato negli anni di una flotta di velivoli utilizzati proprio per questo motivo. Del resto come per il caso di Roberto Fico che va alla Camera in autobus non è pensabile mettere a rischio la sicurezza del presidente del Consiglio facendolo viaggiare su un banalissimo volo di linea (e se perde la coincidenza?).

Non ci sono moltissime immagini dell’arrivo di Conte all’aeroporto di Bagotville che consentano di sapere con precisione quale aereo è stato utilizzato. Le foto migliori sono quelle scattate e postate su Twitter da Onofrio Ferraro. L’aereo è lo stesso che si vede nel video pubblicato da Quotidiano.net (gli altri video per ovvie ragioni riprendono solo Conte che scende dalla scaletta). Non è possibile leggere il numero di registrazione dell’aereo, impresso sulla fiancata, ma è evidente che non si tratta di un Airbus A340 (che è un quadrimotore) quanto invece di Airbus A319CJ (configurazione “vip” come l’Air Force Renzi).

Come detto non c’è nulla di male nell’utilizzare un volo di Stato per andare oltre Oceano ad un meeting con i leader dei paesi più industrializzati. È anche una questione d’immagine. La stessa che probabilmente ha spinto Conte ad utilizzare uno dei “vecchi” A319 (uno è stato messo all’asta tre anni fa da Enrico Letta ma non è mai stato venduto) al posto dell’aereo della casta. Sarà da capire poi se è stato più conveniente volare (personale, costi di esercizio e di carburante) su quell’aereo che sull’A340. Nel dubbio però Alessia Morani scrive un post antigentista dove scrive che Conte è volato in Canada con un aereo di Stato (giusto) ma posta la foto dell’A340 (ovvero dell’aereo sbagliato).

Riescono a fare meglio i fan della pagina W il PD che postano la foto del modello giusto (l’A319) scrivendo che Giuseppe Conte “ha utilizzato il famoso aereo di Renzi”. La didascalia dell’immagine specifica che quell’aereo (l’A319) è “stato voluto da Renzi per i voli istituzionali”. Peccato però che non sia vero perché il famoso aereo di Renzi è quello con “targa” I-TALY mentre quelli del modello utilizzato da Conte hanno preso servizio tra il 2000 e il 2005, un periodo al massimo era presidente della Provincia di Firenze.

Foto copertina via Twitter.com