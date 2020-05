Che fine faranno i congiunti fuori regione, ovvero tutte quelle persone che hanno legami di parentela fuori dai confini della propria regione che attualmente non possono visitare? Mentre l’hashtag #congiuntifuoriregione è trending su Twitter, c’è da dire che finora non sono giunte indicazioni dal governo sulla categoria, ma la possibilità di fare qualche ragionamento sulle possibilità che si aprono dal 18 maggio e dal primo giugno comunque c’è.

Che fine fanno i congiunti fuori regione

In particolare è la seconda data quella importante: il governo sta ragionando intorno alla possibilità di riaprire agli spostamenti tra regioni a partire dalla data del primo giugno, e la questione è importante perché altrimenti sarà veramente difficile – se non impossibile – tenere in piedi il settore turistico in quello che sarà comunque un anno orribile. Sempre per lo stesso motivo si ragiona sul bonus vacanze che arriva fino a 500 euro. Ma il primo giugno non sarà una tana liberi tutti, perché già oggi si pensa di vietare o rendere comunque complicati gli spostamenti da regioni come Lombardia, Piemonte e Liguria, ovvero i territori dove l’epidemia di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 è ancora lontana dall’essere debellata.

E allora ecco che per una parte di coloro che sollevano il problema, ovvero quelli che si trovano o i cui congiunti non si trovano in quelle regioni, ci sarà da attendere soltanto fino al primo giugno e poi potranno riabbracciare i loro affetti fuori regione. Tutti gli altri invece dovranno attendere che la fase 2 dell’emergenza Coronavirus veda calare significativamente la crescita dei contagi in quelle regioni. Ma è inutile nascondersi un altro punto dolente, ovvero che mentre la Liguria è decisiva per la stagione turistica e un divieto di raggiungere la regione farà malissimo al settore turistico, in tantissimi sono gli emigrati nelle regioni del Nord come Lombardia e Piemonte che non potranno ancora muoversi anche dopo il primo giugno, a meno di permessi “speciali” che dovrebbero essere decisi a livello governativo. Inutile dire che questo è il maggior numero di persone in attesa. Che dovrà ancora aspettare.

Leggi anche: Da lunedì 18 maggio visite agli amici