Così il Comune di Roma “dimentica” di investire un miliardo di euro

Vi ricordate quando Virginia Raggi e Gianni Lemmetti magnificavano l’importanza degli investimenti per la Capitale? E vi ricordate quando si notò che intanto la Giunta gli investimenti li tagliava? Ecco, la situazione disperata ma non seria in Campidoglio non finisce mica qui. È arrivata ieri in Aula Giulio Cesare la delibera sulla correzione del bilancio di Roma Capitale, da approvare entro il 31 luglio. Una manovra di assestamento che punta a pareggiare i conti piuttosto che investire in servizi e opere pubbliche la cui realizzazione, anzi, slitta nel tempo. Spiega oggi Repubblica Roma:

L’andamento degli investimenti è fermo al palo. Nella prima metà del 2019, il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana ha usato solamente 2 milioni 900 mila euro a fronte dei 332 milioni circa a disposizione. Soldi che potrebbero essere spesi per rattoppare le buche, per intendersi. Per i trasporti sono stati utilizzati 52 milioni e mezzo di euro rispetto ai 420 previsti e anche il dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, destinatario di 24 milioni, ha utilizzato appena 2 milioni e 500 mila euro. In totale, l’amministrazione comunale ha più di 900 milioni da spendere, ma sino ad ora ne ha utilizzati 83, meno del 10%.

Capitolo a parte per i municipi che per quest’anno hanno a disposizione 126 milioni di euro e sono fermi a 26. Con l’assestamento sono rinviate al 2020 alcune opere: dal restauro del Teatro Valle e del Portico d’Ottavia al rilancio di Piazza dei Navigatori nell’VIII municipio, la manutenzione straordinaria dei mercati comunali e i lavori da effettuare in alcuni edifici scolastici.

