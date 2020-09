I commenti razzisti dei fratelli Bianchi

Gabriele e Alessandro Bianchi rimangono in carcere insieme un altro arrestato: il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli mentre a Francesco Belleggia sono stati concessi i domiciliari. L’accusa per i quattro resta quella di omicidio preterintenzionale. I due ieri hanno respinto ogni accusa spiegando di essere intervenuti nella rissa solo per fare da pacieri “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. Mentre si fanno avanti dei testimoni dell’omicidio di Willy Monteiro sono stati ritrovati alcuni commenti razzisti di Gabriele e Alessandro Bianchi, il fratello maggiore dei due arrestati che non è implicato nell’omicidio. Non si sa a quando risalgano i commenti, ma sono davvero eloquenti:

Gabriele e Marco Bianchi avevano la pagina Facebook di Salvini tra quelle preferite. Un parente degli accusati avrebbe detto «In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario». Qualcuno che con un profilo probabilmente falso dice “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè”. Ma c’è ancora qualcuno che pensa che la cultura del razzismo e dell’intolleranza non c’entri niente con l’omicidio di Willy.