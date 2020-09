“Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè”: gli insulti del fan di FdI a Willy Monteiro

C’è davvero qualcuno che può godere della morte orribile, e senza motivo, di Willy Monteiro? Sembra impossibile. Eppure esiste. E’ una persona che ha il coraggio di difendere chi è accusato di averlo ammazzato di botte, accanendosi su di lui anche quando era a terra, completamente inerme. Qualcuno che è capace di continuare a picchiarlo anche da morto con un insulto razzista: “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè”

La brava persona che ha scritto queste parole su Facebook ha condiviso il post di uno degli arrestati, Gabriele Bianchi, mettendo il suo personale like all’omicidio. E sarà anche un caso, ma è un fan di Fratelli D’Italia:

Manlio sta ricevendo un bel po’ di insulti sul suo profilo Facebook perché la foto ormai è diventata virale, anche il post con l’insulto a Willy non c’è più. Chissà se è perchè si è vergognato o è stato rimosso da Facebook per le segnalazioni. Forse gli servirebbe sapere come è morto Willy. Ci sono voluti 20 minuti per ucciderlo. Venti minuti in cui nessuno si è fermato. Willy verrà soccorso da un maresciallo dei Carabinieri avvertito dalla moglie che aveva sentito cosa stava succedendo. Ma era troppo tardi per salvarlo. Chissà cosa avrebbe fatto Manlio se fosse stato lì. Di sicuro ancora non ha capito cosa ha fatto, e ora è certo che non se ne vergogna:

Manlio, il cui nome e cognome ormai sono ovunque, sta continuando a offendere con una sfrontatezza tale, nonostante sia diventato oggetto di centinaia di commenti critici che viene un dubbio: è un profilo vero o si tratta di un fake? E chi ci potrebbe essere dietro?

Dopo una serie di post all’attacco Manlio è passato in difesa. Non è stato lui ma alcuni suoi amici che gli hanno rubato il telefono, racconta. L’avete mai sentita questa?

Ultimo capitolo: Manlio ha chiuso il suo profilo Facebook.