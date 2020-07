Come verranno spesi i soldi del Recovery Fund? Mentre Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles fa sapere che l’ammontare italiano del piano Next Generation EU sarà di 209 miliardi – l’ultima bozza li divideva in 82 di sussidi e 127 di prestiti – ora scatta la corsa alla cassa. La prima regola è: non si finanziano così tagli di tasse o spesa corrente

Come verranno spesi i soldi del Recovery Fund? Mentre Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles fa sapere che l’ammontare italiano del piano Next Generation EU sarà di 209 miliardi – l’ultima bozza li divideva in 82 di sussidi e 127 di prestiti – ora scatta la corsa alla cassa e il Messaggero si sbilancia in alcuni pronostici, ricordando che le risorse europee non potranno essere utilizzate per sconti fiscali o spesa corrente. Le grandi linee su cui sarà costruito il Recovery Plan sono state tracciate nel recente Programma nazionale di riforma (Pnr), che deve passare in Parlamento prima dell’invio formale a Bruxelles. Il Pnr – secondo il Mef – è stato messo a punto nelle scorse settimane proprio per tener conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria . Un

posto di rilievo nella definizione degli investimenti lo dovrà avere la Pubblica amministrazione, in chiave di modernizzazione e digitalizzazione. Gli ambiti di spesa prevedono: