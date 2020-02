Come Oliviero Toscani non riesce a chiedere scusa nemmeno dopo aver insultato i morti del Ponte Morandi

Dopo l’uragano di schifo che è piombato addosso a Oliviero Toscani per le orribili parole sul Ponte Morandi, il fotografo dei Benetton cerca di schivare tutto con un messaggio su Twitter in cui cerca di far credere che le sue parole siano state “estrapolate” da un contesto.

In realtà quello che ha detto Toscani non è estrapolato da nessun contesto: questo è il video di quello che ha detto a Un giorno da pecora su RadioRai 1.

Ma soprattutto, è incredibile che Toscani parli della “cattiveria” altrui nella strumentalizzazione quando è lui che ha fatto affermazioni gravissime. Sulle quali finora si è espresso tutto l’arco parlamentare tranne un partito: il PD. Anzi: persino Alessandro Benetton, rispondendo a un commento sul tema comparso sul suo profilo Instagram, ha deciso di mandare a stendere il fotografo: “Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia. Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso – conclude – mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani“. Ovviamente il silenzio del Partito Democratico su un loro iscritto permette agli altri di fare propaganda. Azzeccata, peraltro:

Silenzio dal #Pd sulla vicenda di Oliviero Toscani, cosa aspettano a condannare le sue parole su #PonteMorandi? Chissà perché non lo hanno ancora fatto…#ANoInteressa pic.twitter.com/2T5kVgU2jx — Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 5, 2020

EDIT: Il PD della Liguria batte un colpo nel silenzio di quello nazionale:

Il crollo del Ponte Morandi, con le sue 43 vittime e le conseguenze sulla vita di tante persone è stata una grande tragedia genovese e nazionale. Le affermazioni di Oliviero Toscani sono violente, indegne, disumane, ignoranti. Questo signore dovrebbe scusarsi. Anche questo episodio conferma la necessità che lo Stato non conceda più di gestire il bene pubblico a gruppi industriali e finanziari che stanno dimostrando di aver anteposto il profitto all’interesse pubblico e alla dignità umana”. Lo afferma il Pd della Liguria.

Leggi anche: «43 morti innocenti per Oliviero Toscani contano poco?»