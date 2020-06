Come il governo vuole cambiare i decreti sicurezza: lasciando le multe alle ONG

Nel programma del governo Conte BIS c’è la revisione dei decreti sicurezza praticamente da quando l’esecutivo è nato ma finora, nonostante i tanti piani presentati dalla ministra Luciana Lamorgese, non se ne è fatto nulla. Ora, spiega Alessandra Ziniti su Repubblica, si torna a parlarne ma la sensazione che potrebbe essere l’ennesima presa in giro è forte. Anche perché nei piani sembra esserci la riduzione dell’importo delle multe alle ONG, che però salverebbe il principio (malato) di considerare qualcosa di scorretto il salvataggio di naufraghi in mare:

«La revisione dei decreti sicurezza, prevista dal programma di governo, deve rappresentare l’occasione per una riforma del sistema di accoglienza, orientata a garantire ordine e integrazione, attraverso un sistema capillare e diffuso sui territori». Si apre così il documento di tre pagine che mette nero su bianco il sì ufficiale del M5S alla riscrittura dei decreti sicurezza. Sì al ritorno agli Sprar, sì all’ampliamento dei casi di protezione speciale, sì al dimezzamento dei tempi di detenzione dei migranti destinati al rimpatrio, sì a nuove forme di tutela dei minori stranieri non accompagnati, sì alla partecipazione dei richiedenti asilo a corsi di formazione e attività di utilità sociale e sì ad alcuni paletti sulla revoca della cittadinanza. Dunque, c’è ben di più del recepimento delle osservazioni del Capo dello Stato (anche se sulle multe alle Ong la posizione del M5S è quella del ritorno all’importo originario da 10 a 50.000 euro) nelle proposte su cui le due anime del Movimento hanno trovato l’accordo, inviate alla ministra dell’Interno Lamorgese alla vigilia del terzo appuntamento del tavolo fissato per oggi al Viminale.

Un altro fattore che desta qualche sospetto è che il M5S vorrebbe rinviare per l’ennesima volta tutto all’inverno: