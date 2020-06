Come cambieranno i decreti sicurezza

Alessandra Ziniti su Repubblica oggi illustra il piano di Luciana Lamorgese per cambiare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, per i quali si attende più o meno da settembre 2019. Dopo i ripetuti annunci e l’emergenza Coronavirus, pare che adesso si vada alla stretta finale:

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è pronta a tirare le fila del lavoro fatto dagli uffici legislativi del Viminale tenendo dritta questa barra: i due decreti vanno riscritti separando immigrazione e sicurezza in due provvedimenti, andando oltre le osservazioni del presidente della Repubblica ma senza disconoscere i punti cardine ai quali i 5Stelle, nel primo governo Conte, hanno dato il loro convinto assenso. In più, sul tavolo di maggioranza che potrebbe tornare a riunirsi già la prossima settimana, il Viminale è pronto a presentare altre due proposte capaci di risolvere grosse criticità: riportare da 4 a 2 anni i termini per la risposta dello Stato sulla cittadinanza e ripristinare l’iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo.

Il Pd e Leu spingono, il M5S frena, l’ala del Movimento che fa capo a Roberto Fico, in testa il presidente della Commissione affari costituzionali Giuseppe Brescia, media: «Modificare i decreti sicurezza rientra nell’accordo stipulato al varo del governo giallorosso. Se non ci fosse stata di mezzo la pandemia si sarebbe già fatto — dice Brescia — Si deve andare oltre le osservazioni del Capo dello Stato. Eravamo già tutti d’accordo, da Conte al ministro Lamorgese». Si parte dai rilievi di Mattarella: via le maximulte fino a un milione di euro e la confisca delle navi per le Ong che dovessero violare le regole. Ma le sanzioni non spariscono, si torna alla prima versione: da 10 a 50.000 euro.