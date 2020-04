Libero oggi riepiloga in un’infografica come funziona il bonus vacanze basato sulla detrazione fiscale e che prevede di poter detrarre dalla dichiarazione un importo massimo di 325 euro per soggiorni di almeno 3 notti in strutture ricettive italiane. L’ipotesi di partenza, secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, è di riservare il beneficio a lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito compreso tra 7.500 e 26mila euro. Lo sgravio sarebbe rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare: massimo 100 euro con nessun componente a carico, 100 euro aggiuntivi per il primo componente, altri 75 per il secondo e 50 euro per il terzo arrivando così a una cifra massima complessiva di 325 euro.

Il fatturato aggregato della filiera turistica vale ben il 16% del Pil italiano e solo il periodo di chiusura da marzo ha già comportato un danno economico imponente: il consuntivo del primo trimestre 2020 mostra una flessione del fatturato di 15,6 miliardi mentre per il secondo trimestre Cna prevede una contrazione di oltre 25 miliardi, pur tenendo conto di un allentamento delle misure restrittive.

In Italia tra febbraio e giugno dovrebbero mancare circa 25 milioni di presenze. Più altri 25 milioni di presenze tra luglio e settembre. Per questo puntare sul rafforzamento dei turisti italiani sarà fondamentale per puntellare una stagione già impegnativa.