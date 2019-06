Come è finito il vertice a Palazzo Chigi (spoiler: male)

Il vertice tra Giuseppe Conte e i suoi azionisti di maggioranza è finito male. Le intenzioni del premier erano chiare e semplici: mettere a cuccia Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla questione della procedura d’infrazione e avere le mani libere per cercare di chiudere un accordo con l’Unione Europea attraverso la promessa di una manovrina per mettere a posto i conti oppure con l’ipoteca dei soldi “avanzati” da quota 100 e reddito di cittadinanza.

Una missione che il presidente del Consiglio si era dato con l’avallo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e guardata con simpatia anche a Francoforte, dove Mario Draghi da qualche tempo comincia a dimostrare insofferenza nei confronti delle opzioni di finanza creativa come i minibot, ma che rischia di infrangersi nelle difficoltà oggettiva di una politica il cui orizzonte temporale di lungo periodo è domani mattina. Carmelo Lopapa su Repubblica racconta che il presidente del Consiglio ha messo sul tavolo l’offerta con annessa minaccia di dimissioni:

Gioca d’anticipo, perché non ha altra via d’uscita. Mette subito in chiaro i suoi paletti: non accetterà di ritrovarsi a trattare con la Commissione mentre Salvini o Di Maio lo impallinano con un Facebook live. Per questo, chiede una delega in bianco ai due ministri. E la pretende pubblica, immediata, definitiva.

«Perché stavolta, a differenza dell’ultima legge di bilancio, sarà difficile evitare la procedura. In Europa il clima è cambiato, serve un miracolo». Senza mandato pieno, insiste, si dice pronto a consegnare il pallino al Quirinale. A cui per paradosso proprio lui – “l’avvocato del popolo” – ormai guarda come unico faro nella notte populista.