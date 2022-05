Il tesoriere del M5S pubblica il murale di Draghi al guinzaglio di Biden

Il 25 maggio 2022 rimarrà nella storia del MoVimento 5 Stelle come uno dei giorni con più grane dalla sua nascita. Nel corso degli anni, i pentastellati hanno vissuto tra alti e bassi. Tra nuovi arrivi e pesanti addii. E oggi, nel giorno del saluto polemico dell’europarlamentare Dino Giarrusso per fondare un suo partito (senza dimettersi dal suo incarico, nonostante le accuse fatte ad altri nel passato), ecco arrivare una fotografia pubblicata sui social dal deputato e Tesoriere M5S Claudio Cominardi.

L’immagine è un murale. Un graffito comparso sui muri della capitale. Si vede Joe Biden che con una mano tiene una borsa con l’immagine del Colosseo, e con l’altra regge il guinzaglio stretto al collo di Mario Draghi “trasformato” nella classica lupa capitolina che allatta al suo seno i due gemelli, Romolo e Remo, figli di Rea Silvia. E proprio sopra alle mammelle della lupa compare la scritta: Liquid Gas. Si tratta, dunque, di un’installazione artistica molto critica sui rapporti attuali tra l’Italia e gli Stati Uniti, soprattutto per la stretta attualità della guerra in Ucraina e il recente incontro tra il capo del governo italiano e il numero uno della Casa Bianca.

Tutto ciò appare in quella foto condivisa su Instagram da Claudio Cominardi, deputato del MoVimento 5 Stelle dal 2013, ex Sottosegretario al Ministero del Lavoro durante il primo governo Conte e attuale tesoriere dei pentastellati. Ruolo che, inevitabilmente, ha provocato grande imbarazzo nel suo partito. Il più duro è stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio:

“Quella immagine è inaccettabile, ne prendo totalmente le distanze. Noi come forza politica sosteniamo questo governo, come forza politica sosteniamo il Presidente del Consiglio di questo governo. Quello non è diritto di critica, è sostanzialmente una cosa da cui bisogna prendere le distanze, spero che il movimento ne prenda le distanze il prima possibile”.