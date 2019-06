Claudio Borghi: il dottor Stranamore dell’uscita dell’Italia dall’euro

Aldo Grasso sul Corriere della Sera oggi parla di Claudio Borghi, presidente della Commissione Finanze alla Camera in quota Lega e inventore dell’idea dei Minibot, che ieri han fatto fare una bella figura a molti parlamentari dell’opposizione che votano senza leggere. Il paragone di Grasso è con il Dottor Stranamore, protagonista del film di Kubrick:

Lo Stato paga i debiti coni miniassegni degli anni 70, i buoni pasto, igettoni del telefono? Stampa moneta falsa? Secondo il suo ideatore Claudio Borghi, i «minibot» sarebbero il primo passo verso l’Eurexit: «Nel momento in cui si decide di uscire, il minibot diventerà il contante della nuova moneta». In un filmato del 2o17 (riproposto ora sul web) il prof. Borghi spiega di aver scoperto la pietra filosofale per mollare l’Europa: «Basta scomporre l’uscita in ingredienti».