Claudio Belotti: il mental coach al ministero di Giulia Grillo

Mentre il sottosegretario alla Salute in quota M5S Armando Bartolazzi incontra i free vax di Corvelva – perché chi dice che il M5S è contro i vaccini “dice sciocchezze”: alliscia soltanto il pelo alle associazioni che seminano dubbi sui vaccini con test squalificati dalla scienza, cosa vuoi che sia? – la ministra della Salute Giulia Grillo ha assunto un mental coach. Un preparatore mentale che si è formato alla scuola americana di Richard Bandler, padre della discussa Programmazione neuro linguistica nata in California nei Settanta e abbracciata di recente dalla Casaleggio associati. Lo racconta oggi Corrado Zunino su Repubblica:

La ministra sperimentatrice Giulia Grillo, Cinque Stelle della prima ora, con un decreto di inizio anno ha deciso che il settimo membro dello staff sarà Claudio Belotti, 51enne bergamasco, a capo della società Extraordinary insieme alla moglie, da ventidue stagioni diffusore in patria della connessione tra processi neurologici, linguaggio e comportamento che, se dominata, «permette di guidare la nostra vita invece di subirla».

Dice Giulia Grillo: «A me piacciono le novità». Coach Belotti le costerà 35 mila euro lordi per un anno. «Ci servirà come comunicatore, rendere comprensibile la sanità ai cittadini non è cosa semplice. Ho cercato tanto, ho faticato a trovare divulgatori esperti di Medicina e alla fine ho pensato che Belotti sarebbe stato il volgarizzatore giusto». Di Medicina e Sanità, tuttavia, non sa nulla.