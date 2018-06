La tragedia di Paolo Cirino Pomicino sui vitalizi

Paolo Cirino Pomicino non ci sta. Il mitico ex esponente di spicco della corrente andreottiana affida oggi al Corriere della Sera il suo grido di dolore per l’ingiustizia che subirà con il famoso superamento dei vitalizi

«Queste misure sui vitalizi altro non sono che la riduzione di una parte delle libertà dei parlamentari». È diretto Paolo Cirino Pomicino, ex deputato dc che ha raggranellato 18 anni di Parlamento. Oggi prende 4.700 euro netti, con la delibera dei Cinque stelle avrà 2.500 euro. Avverte Pomicino: «Il vitalizio non è una pensione. Ma quando fu introdotto negli anni Sessanta, i padri costituenti erano viventi e compresero che la libertà dei legislatori doveva essere garantita anche sul piano economico nel presente e nel futuro, senza arricchimenti ma con la dignità pari alla funzione svolta».

Insomma, il povero Cirino Pomicino si troverà a dover vivere con la miseria di 2500 euro al mese anche se ieri il suo nome era tra quelli degli onorevoli che non avevano nulla da perdere dal nuovo sistema di calcolo.

Bisognerà aprire al più presto una sottoscrizione.