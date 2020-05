Il Coronavirus non ferma il Cinema America

Il Cinema America conferma le proiezioni in piazza anche nell’estate del Coronavirus. In un post su Facebook si annuncia l’iniziativa a ingresso gratuito dal 3 luglio al 30 agosto a San Cosimato, alla Cervelletta e al Porto Turistico di Roma a Ostia:

Da settimane siamo al lavoro in silenzio per studiare le nostre possibilità di restituire serenità e dignità sociale ai territori. Abbiamo deciso di continuare a farlo attraverso le nostre proiezioni, rispettando scrupolosamente tutte le regole di sicurezza che saranno in vigore. Il nostro obiettivo è quello di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico. Crediamo, anzi temiamo, che le distanze non solo fisiche, ma anche empatiche e sociali che si sono sviluppate in questo periodo possano diventare irreversibili, lasciando ferite come disuguaglianza, conflitto, paura del prossimo.

Ci aspetta una lunga estate che vedrà moltissime famiglie rimanere nelle proprie città sia per motivi lavorativi, sia per difficoltà economiche. Tanti altri sceglieranno invece Roma proprio come meta di turismo nazionale. Noi vogliamo accompagnare le persone in questo tempo sospeso verso una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e aggregativa. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di svolgere la nostra iniziativa a ingresso gratuito dal 3 luglio al 30 agosto, ovvero posticipandola di un mese, senza ridurne la durata. Roma ad agosto non sarà mai stata così bella.

