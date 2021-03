I sondaggi EMG per Agorà oggi hanno sondato cosa pensano gli italiani dei vaccini dopo che Astrazeneca è stato sbloccato in seguito al parere positivo di Ema.

“Chi rifiuta il vaccino va in fondo la fila”: lo pensano due italiani su tre

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di varie rilevazioni che testimoniavano la psicosi generale generata dallo stop del vaccino. Ad esempio secondo un sondaggio di Piazzapulita il 61,4% degli italiani intervistati dichiarava che non si sarebbe vaccinato, nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia europea del farmaco, contro il 32,2% che, invece, si sentirebbe rassicurato. Di poco diversi i risultati di un sondaggio di Pagnoncelli a Dimartedì: ben il 44% degli italiani rifiutava l’idea di vaccinarsi con le dosi della casa farmaceutica interessata dalla sospensione poi revocata. Per fortuna quasi un terzo degli intervistati la pensava diversamente e sarebbe andata di corsa a farsi iniettare una fiala, indipendentemente dal marchio. Oggi Fabrizio Masia ha spiegato che, a distanza di una settimana, la percentuale degli italiani scettici sulla vaccinazione è scesa di 10 punti. Mentre sette giorni fa il 62% voleva scegliere il vaccino ora è solo il 52% degli intervistati a porsi il problema.

Un’altra domanda invece rivela che gli italiani intervistati sono molto severi con chi rifiuta il vaccino: due su tre ritengono che debba finire in fondo alla lista. Il che è anche abbastanza curioso. Sono più gli italiani che chiedono intransigenza per chi non si vaccina comunque che quelli che vogliono vaccinarsi senza scegliere e quindi presumibilmente potrebbero rifiutare la fiala non gradita.

