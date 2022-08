Hamilton porta il casco arcobaleno anche nell’Ungheria di Orban

Un messaggio chiaro a tutti, stampato sull’elemento più visibile indossato da un pilota nel corso di un Gran Premio di Formula 1. Come già fatto in passato, anche nel corso di altri weekend di gara, il casco utilizzato da Lewis Hamilton nel corso del Gp di Ungheria (concluso al secondo posto dietro Verstappen, con la seconda Mercedes di Russel che ha conquistato il terzo gradino del podio dopo la pole-position a sorpresa ottenuta sabato) ha mostrato a tutto il pubblico e gli appassionati quella bandiera arcobaleno, simbolo della lotta contro le discriminazioni sessuali. Insomma, non si tratta di una novità, ma l’averlo indossato nel Paese guidato dall’oscurantista Viktor Orban è un gesto che non può passare inosservato.

Casco Hamilton indossato in Ungheria, il messaggio arcobaleno a Orban

Nel corso di questa stagione – anche se in passato lo aveva già fatto – il casco utilizzato da Lewis Hamilton è sempre stato accompagnato da quei colori che formano l’arcobaleno. Un chiaro segnale, davanti agli occhi dei milioni e milioni di appassionati di Formula 1 e telespettatori. Un’iniziativa contro la discriminazione, come fece già lo scorso anno Sebastian Vettel (che lo scorso anno indossò una maglia e una mascherina arcobaleno), ripetuta anche in un Paese – l’Ungheria – in cui le persone LGBTQ+ non hanno alcun diritto.

Insomma, un’iniziativa reiterata e che aveva già proposto lo scorso anno in occasione del GP del Qatar (altro Paese in cui i diritti per gli omosessuali non esistono), ma che assume dei contorni molto più evidenti e forti perché proposti all’interno di quell’Ungheria in cui vigono ancora ideali e leggi che vogliono cancellare qualsiasi tipo di diritto per le persone non eterosessuali. E lo scorso anno, lo stesso Hamilton non aveva utilizzato parole al miele nei confronti di Orban: