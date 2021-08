Vettel e quella maglietta arcobaleno al GP di Ungheria contro l’omofobia di Orban | VIDEO

Mascherina arcobaleno. Maglietta raimbow con la scritta “same love” a rendere ancora, se mai fosse necessario, più chiaro il messaggio. Sebastian Vettel durante la premiazione al Gran Premio d’Ungheria fa sentire la sua voce contro le leggi omofobe di Orban. E poi dice: “Squalificatemi pure”-

Vettel e quella maglietta arcobaleno al GP di Ungheria contro l’omofobia di Orban

Sebastian Vettel durante la cerimonia pre-gara all’Hungaroring, prima del GP di Ungheria non ha rispettato le procedure, secondo il parere della FIA. Tutta colpa di quella tuta arcobaleno con la scritta “Same Love” a sostegno della comunità LGTBQ, che il pilota ha indossato anche durante l’inno nazionale. Una chiara presa di posizione contro le leggi omofobe di Orban, come già aveva fatto qualche giorno fa insieme a Lewis Hamilton. Ma alzarsi per difendere i diritti LGTBQ indossando quella “divisa” equivale a non aver rispettato il regolamento che imponeva di togliersi la maglia rainbow durante l’inno nazionale. Così Vettel è stato subito a rischio squalifica. La sua reazione sapete però qual è stata? “Sono felice se mi squalificano. Possono farmi quello che vogliono, non mi interessa. Lo rifarei”, ha detto alla stampa quando ha saputo dell’indagine fiA che lo riguardava. Alla fine ha ricevuto un’ammonizione verbale. Ma ha continuato a ribadire: “L’ho fatto a sostegno di tutti coloro che soffrono per le regole di questa Nazione”.



Il tedesco comunque è stato poi squalificato anche se per un altro motivo.Il quattro volte campione del mondo era arrivato secondo dietro al francese Esteban Ocon, ma i commissari lo hanno squalificato per non aver potuto prelevare “il corretto campione di carburante post-gara” previsto dal regolamento. Secondo il regolamento tecnico, i piloti devono garantire che un campione di carburante da 1,0 litri possa essere prelevato dalla vettura in qualsiasi momento durante il Gran Premio. Tuttavia, secondo il sito del Campionato del Mondo, dopo la gara all’Hungaroring, Joe Bauer, delegato tecnico della Federazione Internazionale (FIA), ha sottolineato che “è stato possibile prelevare solo un campione di 0,3 litri. Non importa: Vettel ha vinto un’altra gara, quella contro l’omfobia.