Ivo Caizzi del Corriere della Sera ha fatto sapere ieri a Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles che il suo portavoce Rocco Casalino ha selezionato le domande da rivolgere a Conte e ha escluso quelle “scomode”. “Per le prassi dei giornalisti presso l’Unione Europea non è corretto chiedere preventivamente che tipo di domande noi dobbiamo fare”, dice Caizzi, “Il suo portavoce ha selezionato le domande che aveva sul cellulare e ha escluso quelle…”: Conte lo interrompe e gli chiede a più riprese di fargli la domanda allo scopo di evitare che Caizzi continui a dire quello che vuole dire.

Ivo Caizzi è un giornalista che ha spesso messo in difficoltà i leader europei durante gli incontri pubblici, tanto che le sue domande a Moscovici sul mancato rispetto della regola del 3% vennero anche riprese da Luigi Di Maio all’epoca della guerra scatenata da M5S e Lega contro l’Unione Europea durante le trattative per la scorsa Legge di Bilancio: «Lei quando era ministro delle Finanze non rispettò la regola del 3%, criticò i tecnocrati della commissione “per la loro visione dominante neoliberale e ortodossa mentre io sono un socialista, un socialdemocratico, facciamo le elezioni, abbiamo delle scelte politiche e difendiamo la nostra strada”. Sembra di sentir parlare Salvini o Di Maio, come spiega questo cambio di idee in così poco tempo?», chiese all’epoca.

