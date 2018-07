I giornalisti del Tg1 a casa di Di Maio?

Chissà come sarà felice Marco Travaglio, che da un paio di giorni accusa Lega e MoVimento 5 Stelle di ingerenze sulle nomine in RAI, di sapere che secondo Repubblica ieri Luigi Di Maio ha incontrato Gennaro Sangiuliano e Alberto Matano a casa sua. I due sono rispettivamente candidati alla direzione del TG1 e alla direzione del Tg3, Sangiuliano è considerato il luogotenente di Salvini nella televisione pubblica. Racconta oggi Repubblica:

Sangiuliano è gradito anche a FI, avendo tra i suoi testimoni di nozze Maurizio Gasparri. Di più: secondo fonti di centrodestra, oltre ai padani il giornalista campano avrebbe conosciuto il premier Giuseppe Conte, prima della sua ascesa a Palazzo Chigi. E, secondo alcuni, un contatto ci sarebbe stato in passato anche in ambito accademico.

Il problema è che Di Maio vuole garanzie sul Tg1. Le alternative sono sempre il direttore del Fatto quotidiano on line Peter Gomez, oppure un nome che non piace alla Lega: Antonio Di Bella, attualmente al timone di Rai News 24.

La circostanza raccontata da Repubblica ha fatto arrabbiare il deputato PD Michele Anzaldi: “Davvero, come scrive Repubblica, il ministro Di Maio ha ricevuto i giornalisti del Tg1 Gennaro Sangiuliano e Alberto Matano, peraltro nella sua abitazione privata, in una sorta di consultazioni per la direzione dei telegiornali che non hanno precedenti e violano ogni legge? Sarebbe un caso di ingerenza governativa sull’informazione Rai di gravità inaudita, al livello di conflitti di interesse e editti bulgari del passato”. Sangiuliano però ha smentito tutto: “Smentisco nella maniera più categorica di essere mai stato nella casa privata del vicepresidente del consiglio, Luigi Di Maio, e tantomeno nei suoi uffici ministeriali. E ancora, di aver mai parlato con lui, in alcuna sede, dell’azienda per cui lavoro e dei suoi assetti. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Lo conosco, ovviamente, come un gran numero di giornalisti italiani, ma nulla più”. Successivamente anche Di Maio smentisce la visita: “Si tratta dell’ennesimo caso di fake news che alimenta assurdi retroscena”.

