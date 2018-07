Luca Telese via da Radio24

Luca Telese non è stato riconfermato alla guida di 24Mattino, trasmissione che conduceva con Oscar Giannino dopo l’addio di Alessandro Milan. Lo ha detto lo stesso conduttore stamattina, confermando le indiscrezioni di stampa che erano uscite negli ultimi giorni e che lo volevano fuori dalla radio di Confindustria. Telese attualmente conduce In Onda insieme a David Parenzo su La7 ma in quello spazio nel palinsesto autunnale dovrebbe comunque tornare Lilli Gruber con il suo Otto e 1/2.

Nei giorni scorsi Telese era finito in una polemica infinita su Twitter a causa della storia dell’OMS contro il parmigiano reggiano, lanciata in pompa magna e rivelatasi una bufala. L’accaduto ovviamente non c’entra con la sua mancata riconferma a Radio24 visto che la presa di posizione di Telese si basava su un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore. Secondo gli stessi rumors il suo posto dovrebbe essere preso da Maria Latella, ex Corriere della Sera.

