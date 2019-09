Carote è l’inno di Fridays for Future

Nei video dello sciopero per il clima in piazza della Repubblica a Roma si nota anche un coro che viene direttamente da X-Factor, ovvero “Carote” di Nuela. Le parole del coro:

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi

Parliamo di carote.

Questa è la “canzone” originale di Emanuele Crisanti.

“Sono oltre 100.000 i manifestanti oggi a Roma dello sciopero del clima“, dice all’Ansa Luca Franceschetti di Fridays For Future ROMA. “Ci aspettavamo grossi numeri, ma non così – aggiunge Franceschetti. Al primo sciopero del clima del 15 marzo a ROMA eravamo 35.000, al secondo 3000 (ma c’erano le elezioni). Siamo soddisfatti, anche perchè ieri in consiglio comunale è stata approvata la dichiarazione di emergenza climatica”. Gli attivisti di Fridays For Future nel comizio finale hanno criticato la sindaca Virginia Raggi, accusandola di aver attribuito sui social la mozione solo ai consiglieri pentastellati, mentre il testo era stato preparato dal movimento dei giovani di Greta.

Leggi anche: Salvini e la destra contro Greta Thunberg: da quando sopravvivere è diventato di sinistra?