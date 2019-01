Carla Ruocco e la mail sul posto in prima fila

Nel governo del cambiamento non solo gli abbonati hanno il posto in prima fila. Carla Ruocco, deputata e presidente della Commissione Finanze di Montecitorio, finisce sulla graticola per un messaggio inviato – probabilmente da un suo assistente – in cui chiede se le è stato riservato un posto tra le autorità nel convegno sulla Shoah che si terrà oggi nell’Aula del Palazzo dei gruppi parlamentari. La mail è stata inviata per errore all’intero indirizzario – tramite il classico “rispondi a tutti” – e non solo al cerimoniale.

E questo ha portato alle comprensibili ironie dei parlamentari in copia: ecco qui come reagisce sfottendo Laura Ravetto di Forza Italia.

Il messaggio parte dall’indirizzo istituzionale della parlamentare, tra gli esponenti di punta dei cinquestelle e già membro del direttorio a cinque che fu incaricato di reggere il Movimento per diversi mesi. La settimana scorsa la stessa Ruocco aveva annunciato una querela nei confronti della collega Alessia Morani, che aveva parlato di una sua presunta relazione (da lei smentita) con Marcello Minenna, in pole position per diventare presidente della Consob (anche se sui giornali oggi si parlava di un suo nuovo, temibile concorrente: Luigi Zingales).