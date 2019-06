Il Fondo banche scende in campo su Carige

L’offerta di Apollo a prezzi stracciati spinge il Fondo Interbancario a intervenire su Carige. Oggi pomeriggio a Milano sono convocati gli organi del Fitd e dello Schema Volontario, entrambi presieduti da Salvatore Maccarone e guidati da Giuseppe Boccuzzi per un’informativa sul dossier Carige. Il Fondo acquisterà dal Volontario il bond da 318,2 milioni sottoscritto nella banca genovese mentre Banco Desio ha coperto 1,8 milioni.

Il Volontario restituirà alle banche le somme versate. Ma gli istituti saranno chiamati a esprimersi su una discesa in campo del Fitd utilizzando la riserva di 1,5 miliardi: non ci sarà alcuna delibera ma l’orientamento ad approfondire una ricapitalizzazione fino a circa 630 milioni di Carige, sulla base del piano fatto dai commissari. Il Fondo banche può tornare in campo grazie alla sentenza del Tribunale della Ue che ha respinto il veto della Commissione.