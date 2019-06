Carige, BPER ci prova

La Banca Popolare dell’Emilia Romagna apre il dossier Carige. Mentre gli advisor studiano le offerte degli altri fondi dopo l’addio a sorpresa di Blackrock, secondo quanto scrive oggi MF-Milano Finanza, dalla fine della scorsa settimana Bper avrebbe avviato approfondimenti per valutare la praticabilità dell’operazione:

Al momento si tratterebbe di una ricognizione del tutto preliminare per stabilire se il deal sia o meno di interesse per Modena, che peraltro non lo esamina per la prima volta. Già l’anno scorso il gruppo guidato da Alessandro Vandelli avrebbe preso in esame il caso Carige, quando la cassa era ancora guidata dall’amministratore delegato Paolo Fiorentino. In quell’occasione non se ne fece nulla e Bper preferì concentrarsi su altri obiettivi, a partire da Unipol Banca, rilevata nei mesi scorsi.