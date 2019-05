Blackrock ferma il salvataggio di Carige

Il comitato investimenti di Blackrock ha dato parere negativo al salvataggio di Carige. L’operazione che prevedeva un impegno di 400 milioni oltre alle garanzie per l’aumento da 720 milioni è stata ritenuta troppo rischiosa oltreoceano. Blackrock, che nei piani avrebbe dovuto sottoscrivere il 25% circa dell’aumento, girando altre quote a investitori in cordata, e garantire la parte inoptata dei soci privati (solo i Malacalza avrebbero dovuto starci, diluendo molto il loro 27%), potrebbe adesso tirarsi fuori dai giochi riportando a rischio la banca genovese.

Il primo sì agli americani arrivato qualche giorno fa rischia quindi di tornare in discussione. Spiega oggi Repubblica:

Il piano di salvataggio di Carige poggia – o a questo punto poggiava – su tre pilastri, solo due nostrani. Il primo è la conversione in azioni dei 320 milioni di euro del bond sottoscritto sei mesi fa dal Fondo interbancario tutela depositi, decisa giorni fa dalle banche italiane «secondo lo schema concordato con BlackRock», e da ratificare nell’assemblea convocata il 14 maggio. La conversione renderà il Fitd primo azionista con il 43% nel futuro assetto della banca: ma un azionista passivo, senza governance e con facoltà di uscire dal capitale nel tempo. Il secondo pilastro è lo smaltimento di tutti i cattivi crediti rimasti alla banca genovese, dopo anni di gestioni spericolate. Per questo è attesa a giorni l’offerta di Sga, veicolo del Tesoro pronto a offrire un prezzo medio attorno al 25% sul valore nominale di tutti gli 1,85 miliardi di euro di crediti problematici, siano sofferenze o inadempienze probabili.

BlackRock avrebbe dovuto presentare il suo piano alla Bce il 17 maggio, per poi convocare l’assemblea Carige dell’aumento tra giugno e luglio. Non sarà facile trovare nuovi padroni, dopo che a inizio aprile s’era sfilato Varde, l’altro fondo Usa candidato, e che nei mesi precedenti la banca e i suoi consulenti avevano bussato a tutte le porte possibili.

