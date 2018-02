Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Dodici

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Fact-checker: E anche oggi noi di Ammazzasogni, il network che vi dice la verità, a meno che non dispiaccia agli americani, ci accingiamo ad analizzare sui freddi numeri le promesse elettorali dei candidati alle prossime elezioni politiche.

Casini: E mi pare anche giusto, anzi doveroso, in epoca di notizie false e tendenziose e di necessità grave e urgente di controllo sulle notizie e sui proclami. Un abbraccio a tutta la comunità dei rompicoglioni e a chi rovina la vita al prossimo.

Fact-checker: Grazie. Cominciamo ora a vedere quanto ci costerebbe mettere in pratica il programma elettorale del centrosinistra.

Casini: Per prima cosa noi vorremmo il vostro tempo per riempirlo con voi al centro.

Fact-checker [sorpreso]: Uhm… Ecco… Difficile quantificare… Dipende un po’ da come viene utilizzato normalmente quel tempo… Facciamo dei calcoli, lei intanto continui.

Casini: Vorremmo che voi foste al volante di ogni singolo mezzo che ci causa anche il minimo spostamento.

Fact-checker [irritato]: Revisione del bollo auto e riorganizzazione dell’Aci. Due casse di zecchini nascoste dai pirati barbareschi.

Casini: Inoltre vorremmo il nostro nome in maiuscolo scritto ovunque sul vostro pavimento.

Fact-checker: A due euro a pennarello indelebile credo che non basterebbero cento milioni di euro.

Casini: Vorremmo che fosse il giorno più adatto per non sentire la vostra mancanza.

Fact-checker: Interventi indebiti sul calendario, probabile domenicalizzazione, cattocomunismo strisciante: non ce lo possiamo permettere.

Casini: Vorremmo il vostro tempo per riempirlo con voi al centro.

Fact-checker: Stalking e assistenzialismo. Se ne vada subito o chiamiamo le guardie.

Casini: Vorremmo che fosse già domani, vorremmo vedervi ritornare ancora.

Fact-checker: Via.

Casini: Yo.

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —