Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Dieci

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Rotondi: “Notando le intemperanze di alcuni moderati”… Là… E anche questo tweet è pronto… Ja, bello cesellato… Invio subito.

Mamma di Rotondi: Gianfranco! Che fai in camera?

Rotondi: Mamma! Sto facendo politica!

Mamma di Rotondi: Con la porta inchiavata?

Rotondi: Politica alta!

Mamma di Rotondi [urla]: Esci, Gianfrà!

Rotondi: È pronto il pranzo?

Mamma di Rotondi: No, signorino, non è ancora pronto. Ma non ti voglio più vedere che butti le giornate in cameretta invece di renderti utile. Il figlio di Gaetana…

Rotondi: Mamma! Non mi distrarre! Sto corteggiando i miei elettori abruzzesi.

Mamma di Rotondi: Gianfrà! Non mi devi pigliare per fessa! I tuoi che cosa r’Abruzz’?

Rotondi: Elettori, mamma. Sono candidato alla Camera per Forza Italia. In Abruzzo, mamma!

Mamma di Rotondi [in tono grave]: Gianfrà, non si scherza su queste cose! Veramente sei candidato?

Rotondi: [fa passare un foglietto sotto la porta] Mamma di Rotondi: Ma… [emozionata] E chillo stronzo del figlio di Gaetana che va dicendo… Gianfrà! Bello di mamma!

Rotondi: Mamma, a proposito… Mi dovresti preparare la valigia perché domani vado a Pescasseroli. Mi servono i panini con la frittata e i calzetti pesanti.

Mamma di Rotondi: Tutto, Gianfrà, tutto.

Rotondi: Adesso lasciami un secondo in pace perché devo chattare con i moderati di Celano.

Mamma di Rotondi: Ci mancherebbe! Ci mancherebbe! Quanta pasta vuoi? L’acqua bolle.

Rotondi: [pensoso] Sei etti basteranno, devo mantenermi lucido e in forma per fare bella figura ai dibattiti. [compitando] “Il lascito morale delle massaie che votavano De Gasperi”…

Mamma di Rotondi [tra sé]: Dopo le elezioni Gaetana la rimango in terra.

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —