Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Undici

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Emma Bonino: Dì anche quella di Castel di Sangro, ci sono ventisette euro di contributo se la diciamo.

Voce di Radio Radicale: Questo fine settimana a Castel di Sangro, provincia dell’Aquila, sagra del cinghiale…

Tabacci: Amici! Disturbo? Sono passato a trovarvi per approfondire un po’ la nostra alleanza, per discutere dell’offerta che presenteremo agli italiani alle elezioni, insomma: per parlare di politica.

Emma Bonino: “Politica”? Lol.

Voce di Radio Radicale: Lol.

Emma Bonino: Non dire lol al microfono! Traduci invece, ché le lingue minoritarie valgono doppio per i finanziamenti pubblici.

Voce di Radio Radicale: Am nächsten Wochenende verpassen Sie nicht das große Wildschweinsfest in Castel di Sangro! Es gibt…

Tabacci: Amici, il momento è importante. Forse cruciale per i destini dell’Italia… Ritengo che dialogare adesso sia fondamentale per essere più forti e credibili dopo.

Emma Bonino: Aspetta che facciamo un referendum. A noi ce ne frega un cazzo della politica? No.

La galassia radicale: No.

Tabacci: Dai raga…

Emma Bonino: Ma non è cattiveria, è che non ci siamo mai interessati della vicenda e non possiamo cominciare adesso… Siamo anziani, abbiamo delle professioni da seguire, affari avviati…

Tabacci: Eppure alle elezioni manca sempre meno… E bisognerà pure dare un’impressione di solidità e di competenza, in epoca oltretutto di populismi e disincanto…

Emma Bonino: “Bisognerà”? No. Noi siamo per la scelta libera, e abbiamo scelto che davvero ci fa fatica. Se vuoi parla anche per noi. Ti daremmo i soldi per i cappuccini e i manifesti ma non ce li abbiamo più [mette il broncio].

Tabacci: [sorride speranzoso] Mi state facendo uno scherzetto, non è vero?

Emma Bonino: Ancora qui stai? [rivolta allo speaker di Radio Radicale] Mi raccomando lo sloveno, per quello ci arrivano i soldi veri!

Voce di Radio Radicale: Ovaj vikend u občini Gvardije Piemontesia, u provinci Cosenze…

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —