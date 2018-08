Attenzione! Caduta Bitcoin!

La caduta del Bitcoin ormai è nei numeri. Con gli scivoloni dell’ultima settimana la criptovaluta ha perso quasi il 5%, provocando flessioni generalizzate su tutte le altre monete virtuali. A partire da Ethereum che ha registrato una flessione giornaliera di oltre il 18 per cento. Le sue quotazioni hanno sfondato al ribasso la soglia di 300 dollari arrivando fino a un minimo di 257 come non accadeva da settembre 2017. In netto calo anche altre criptovalute come XRP (-13%) o Bitcoin cash (-15%). La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute viaggia intorno ai 191 miliardi di dollari. Ai picchi della bitcoin-mania a inizio gennaio il valore complessivo aveva superato gli 835 miliardi di dollari. Numeri che fotografano con tutta evidenza lo scoppio di una bolla.

Il Sole 24 Ore però pronostica che non siamo arrivati alla fine di un’era, quella delle criptovalute, la cui corsa sembrava fino a poco tempo fa inarrestabile: nei prossimi mesi potrebbe arrivare un’Ipo da record di una società del settore: la cinese Bitmain.