Su Twitter è stato lanciato un hashtag particolare per fare gli auguri alla sindaca di Roma Virginia Raggi: #BuonAnnoVirginia corredato di fotografie dell’immondizia che tracima dai cassonetti della città. L’hashtag viene lanciato da tre anni ormai, ma la situazione della raccolta dei rifiuti durante le feste, così come nel resto dell’anno, non accenna a migliorare.

#BuonAnnoVirginia: le foto di Roma coperta di monnezza

E allora eccoli i tweet che mostrano in che stato è ridotta Roma in questi giorni in cui aumenta la produzione di rifiuti ma senza che nessuno ci riesca a mettere una pezza nonostante la Capitale paghi una delle tariffe rifiuti più alte d’Italia.

Vuoi non tenere in galleria la collezione primavera/estate,autunno/inverno?

Facciamo gli auguri alla nostra sindaca @virginiaraggi che ha lavorato sodo in questi anni per aver reso Roma una discarica eterna.#BuonAnnoVirginia pic.twitter.com/zq5Otv6JXZ — Sarah Connor (@SarahConnor_18) December 29, 2019

Tra foto di repertorio e scatti di oggi…

E anche video come questo che mostra una famigliola di cinghiali pronti a svolgere il lavoro che AMA non svolge:

Esagero con un video in controtendenza: qui, in effetti, l’immondizia la stanno raccogliendo. Almeno quella che la simpatica famigliola al pascolo non è riuscita a divorare.

(📍fermata bus Via delle Benedettine)#BuonAnnoVirginia pic.twitter.com/3C4U88KcnJ — Rossano Scali (@RossanoScali) December 29, 2019

D’altro canto è stata la stessa sindaca in un colloquio privato registrato a sua insaputa ad ammettere che la città è ridotta una merda.

Il Comune dovrebbe indicare entro il 31 dicembre il sito per la discarica di servizio dopo un lungo braccio di ferro con la Regione. In compenso possiamo consolarci: lo staff di Virginia Raggi attualmente costa 6,5 milioni di euro l’anno, più di Alemanno e Marino.

