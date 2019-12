Lo staff di Virginia Raggi ora ci costa 6,5 milioni l’anno (più di Alemanno e Marino)

«Il M5S in Campidoglio spenderà almeno 300 mila euro in meno ogni anno rispetto all’ultima amministrazione Pd di Marino e un milione di euro in meno rispetto a quella di Alemanno (sostenuta dal centrodestra e da Fratelli d’Italia). Sui 5 anni si traduce in almeno 1,5 milioni di euro in meno rispetto a Marino, ben 5 milioni di euro in meno rispetto ad Alemanno». Parole di Virginia Raggi all’inizio della consiliatura e che il M5S Roma si è appena rimangiato, come certifica oggi Il Messaggero in un articolo a firma di Lorenzo De Cicco:

In realtà, ora che il mandato dei grillini in Campidoglio ha agganciato la parte calante, le cose sembrano cambiate. Basta spulciare le carte degli allegati all’ultimo bilancio 2020-2022, quelli del Documento unico di programmazione, per accorgersi che le cifre sono diverse da quelle strombazzate dalla propaganda 5S. E sembrano superare largamente sia il monte ingaggi annuale di Marino che di Alemanno. La spesa prevista «per il personale degli Uffici di diretta collaborazione degli Assessori» ammonta a «€ 6.555.654,35 per l’anno 2020 e a € 6.557.144,81 per l’anno 2021». Insomma oltre 6 milioni e mezzo l’anno. Stando alle cifre fatte circolare dal M5S nel 2016, si tratta di 1,2 milioni in più della giunta di centrosinistra e di mezzo milione in più di quella di centrodestra. Non è proprio una sorpresa. Al di là della girandola di collaboratori, assessori e manager che si sono avvicinati e allontanati da Palazzo Senatorio in questi anni travagliati, tra cacciate e dimissioni, i collaboratori più fedeli della sindaca e dei vari membri della giunta, nell’ultimo periodo, si sono visti rimpolpare gli stipendi. Ritocchi all’insù per «adeguare» il nuovo salario, si legge nelle varie delibere, a mansioni ampliate rispetto all’inizio. Oppure contratti part-time sono diventati a tempo pieno. E la spesa, nel frattempo, si gonfia. Stavolta senza post su Facebook.

In tutto ciò, è stupefacente quanto si spenda per lo staff comunicazione:

Sul primo fronte ci sono 30 addetti che si occupano soltanto di comunicazione: scrivono i comunicati e curano i rapporti con la stampa per la sindaca e i suoi assessori, seguono i social di tutti i componenti della giunta. Soprattutto danno di fatto forma alla strategia del Campidoglio con le loro uscite multimediali. Non a caso a guidarli c’è il portavoce della Raggi. Una squadra che lavora 24 ore su 24 e che costa alle casse comunali circa 1,6 milioni di euro in stipendi.

