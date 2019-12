BTP, la Grecia sorpassa l’Italia

Ieri la Grecia ha sorpassato l’Italia anche sui titoli di Stato decennali: in chiusura (secondo la piattaforma Bloomberg) i nostri BTp rendono l’1,338% mentre i bond greci l’1,294%. Morya Longo commenta sul Sole 24 Ore:

Il sorpasso, che in chiusura di giornata non era mai accaduto, è dovuto a tre fattori. Uno: è da tempo che i rendimenti dei BTp salgono, per motivi legati in parte al timore di elezioni anticipate e in parte all’ipotesi ventilata in Germania di concedere la garanzia europea sui depositi bancari se gli istituti di credito riducono i titoli di Stato nei bilanci. Ieri inoltre il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari (che si terrà tra aprile e maggio) ha fatto capire ai mercati che ci potrebbe essere una finestra per le elezioni anticipate (con la vecchia legge) entro la primavera.