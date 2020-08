Chi ha incontrato Briatore in Sardegna prima di ammalarsi?

Come si è ammalato Flavio Briatore in Sardegna? E chi ha incontrato nei giorni in cui si può essere contagiato con il Coronavirus? I social network possono darci una risposta

Come si è ammalato Flavio Briatore in Sardegna? E chi ha incontrato nei giorni in cui si può essere contagiato con il Coronavirus? Dagospia riferisce un retroscena secondo il quale l’imprenditore già da sabato si fosse accorto di avere la febbre: “Le condizioni del “Bullonaire” non sono disperate, ma comunque gravi. Sabato scorso scopre di avere 38,5 di febbre. All’inizio dà la colpa alla prostatite di cui soffre, poi si spaventa, la febbre non cala, entra in paranoia, chiama Zangrillo e si fa ricoverare al San Raffaele”. Briatore potrebbe essersi ammalato al Billionaire ma nei giorni scorsi ha anche partecipato a una partita di calcetto con altri vip: erano presenti Bonolis padre e figlio, Gabriele Parpiglia, Rovazzi e Sinisa Mihajlovic, poi risultato positivo.

Briatore ha anche incontrato Silvio Berlusconi: il 12 agosto, quindi in un periodo precedente a quello del contagio che è sicuramente avvenuto in tempi più recenti, i due hanno pubblicato insieme un video su Instagram. Secondo Dago Silvio vista l’aria che tira comunque sarebbe già partito da Villa Certosa per rifugiarsi ad Arcore. L’ANSA riferisce che Berlusconi si è sottoposto al doppio tampone ed è risultato negativo. L’ex premier – fanno sapere da Forza Italia – gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L’ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Anche lo staff di Briatore ha rilasciato un comunicato: “Le condizioni sono assolutamente stabili e buone” e l’impnrenditore “tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”. “Flavio Briatore – specifica il comunicato – domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si e’ recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico”

Briatore ha quindi frequentato con certezza due luoghi dove il virus è circolato: il suo locale, il Billionaire, dove 60 dipendenti sono risultati positivi, e la partitella in cui Sinisa era già positivo. Dove sarà avvenuto il contagio? Flavio Briatore è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano. Secondo quanto scrive il settimanale L’Espresso, l’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura lunedì scorso e non si trova in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite serie.

Intanto i positivi tra lo staff del Billionaire sono saliti a 63: i dati non sono definitivi e potrebbero subire qualche modifica, come spiega il responsabile dell’Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro: “Nel blocco dei dati che comprendono i tamponi eseguiti al Billionaire sono inclusi i controlli su un gruppo di persone di San Teodoro. Stiamo facendo ulteriori verifiche per cui il numero definitivo è suscettibile di lievi variazioni”. Il locale di Flavio Briatore è chiuso dal 17 agosto dopo una violenta polemica col sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, ‘colpevole’ di aver disposto la chiusura delle discoteche entro mezzanotte. “Piange il cuore vedere un’economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita”, aveva attaccato l’imprenditore originario di Cuneo sostenendo che nel suo locale era stato ligio alle regole anti-contagio. “É un momento particolare e la guarda va tenuta alta, quest’ordinanza va a tutelare la salute di tutti soprattutto di quelli più anziani come lei che e’ giusto che si proteggano e mettano la mascherina”, gli aveva risposto Ragnedda con una frase che a posteriori suona quasi come una beffa. I primi sei si erano registrati nei giorni scorsi: tutti sono stati messi in isolamento per poi effettuare i tamponi.

