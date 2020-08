I 60 positivi al Billionaire

Ieri il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus ha certificato che la Sardegna ha raggiunto un dato record: 91 i nuovi casi, il secondo dato più alto dall’inizio dell’epidemia. La cosa più sorprendente, scrive oggi il Corriere della Sera, è che più di 60 di questi nuovi positivi sono dipendenti del Billionaire, la discoteca di Briatore.

In tutto, il locale ha poco più di 100 dipendenti, oltre la metà ha quindi contratto il virus. Non c’è quindi più alcun dubbio sul fatto che il focolaio sardo, che ha «pesato» — nella giornata di ieri—per 100 unità sui nuovi contagi di Lazio, Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, è scoppiato nelle discoteche di Porto Cervo, Porto Rotondo, e sostanzialmente in Costa Smeralda.

Insomma, pare proprio che l’ordinanza di Solinas sui due metri di distanza non sia servita a molto. Chi l’avrebbe mai detto, eh? Intanto sempre il quotidiano fa sapere che toccano punte del 60% sui nuovi positivi giornalieri nella propria regione gli italiani rientrati dalle vacanze all’estero o da altre località del nostro Paese.

Una porzione è passata attraverso il sistema di screening negli aeroporti. Ma la maggior parte — tornata a casa in auto, in traghetto e in treno — non ha effettuato alcun test. Anche se da domani non sarà più così in Toscana. È iniziata la seconda settimana del controesodo estivo. Negli aeroporti prosegue l’attività di monitoraggio, in particolare per chi rientra dalle quattro nazioni europee «attenzionate» dall’ordinanza del ministero della Salute (Spagna, Grecia, Croazia e Malta). A Roma Fiumicino e Ciampino tra tamponi e test rapidi «è stata superata quota 10.774», comunica Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio. Domenica a Fiumicino sono stati individuati altri 9 nuovi positivi asintomatici, 12 a Ciampino. «Dall’inizio i casi di questo tipo individuati sono stati 106»: quasi un passeggero su cento, insomma, è stato infettato all’estero. Tra i nuovi positivi regionali di ieri il 57% risulta di rientro o legato ai soggetti infettati fuori dall’Italia.